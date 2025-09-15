９月１５日の阪神２Ｒ・２歳未勝利（芝１６００メートル＝８頭立て、牝馬）は、永島まなみ騎手＝栗東・高橋康之＝が乗ったエスティヴァリス（牝２歳、栗東・高橋康之厩舎、父マインドユアビスケッツ）が好スタートからハナに立つと、直線でも上がり３ハロンを３３秒４でまとめ、後続との差を守って逃げ切った。１馬身差の２着に２番人気アンディムジーク（吉村誠之助騎手）が入り、さらに３／４馬身差の３着に３番人気のフォルナ