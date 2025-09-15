木製の風呂桶（おけ）をラケットにした「桶ット卓球」の大会が１４日、発祥の地、兵庫県丹波篠山市の温泉施設「こんだ薬師温泉ぬくもりの郷（さと）」（今田町）で開かれた。県内外からダブルスの５８組が参加し、カッポンと軽やかな音を響かせてラリーを続け、心地よい汗を流した。桶ット卓球は「施設の活性化に」と市職員が２０１１年に考案したのをきっかけに普及。全国大会は市が主催したが、コロナ禍での中止を経て、昨年