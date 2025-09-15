2025年9月1日から10月31日まで、キンプトン新宿東京（東京都新宿区西新宿3-4-7）2階「ディストリクト ブラッスリー・バー・ラウンジ」にて「栗と秋の味覚アフタヌーンティー『紅葉』-- 削りたてトリュフ香る、極上のモンブラン体験 --」が提供されています。プレミアムプラン限定の「トリュフモンブラン」に注目栗、芋、かぼちゃなどの秋の味覚をふんだんに使用したアフタヌーンティーです。栗のジャムを挟んだ「マロンスコーン」