アイラップでつくる完璧フォルムのオムライス（写真：『決定版アイラップBESTレシピ』より）【写真で見る】アイラップを使ったレシピ3種政府の地震調査研究推進本部は、これまで「70〜80%」としていた30年以内の南海トラフ地震発生率を今年1月に「80%」へと引き上げた。いまや、「災害リスク」は、日ごとに高まるばかり……。そこで、いま注目されているのが、「まさか」の時に「いつも」のものや食品を役立てる「フェーズフリー