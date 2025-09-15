Medical DOC監修医が大腸がんの原因・予防する食生活・予防法などを解説します。 ※この記事はMedical DOCにて『「ウォシュレット」が原因で「大腸がん」を発症することはある？医師が徹底解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：齋藤 雄佑（医師）日本大学医学部を卒業。消化器外科を専門とし、現在は消化器外科、消化器内科、産業医を中心に診療を行っている。現在は岩切病院、永