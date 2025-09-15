今月１２日夕方、山形県天童市の主要地方道の十字路交差点で軽トラックと普通乗用車が出合い頭に衝突した事故で、意識不明となっていた７２歳の女性が死亡しました。 この事故は、今月１２日午後６時１０分ごろ、天童市蔵増の主要地方道十字路交差点で、軽トラックと普通乗用車が出合い頭に衝突したものです。軽トラックを運転していた現場近くに住む無職、齋藤孝子さん（７２）が頚椎を骨折するなどし、意識不明の重体となってい