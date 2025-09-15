韓国の石油化学産業は厳しい状態が続いている。中国メディアの環球時報は、「韓国の『石油化学四巨頭』のロッテケミカル、LGケミカル、ハンファソリューション、錦湖石化は2025年上半期にいずれも巨額の赤字に陥った」として、現状を紹介し、業績不振になった原因を分析する記事を発表した。韓国の石油化学産業は、従来型のビジネスモデルがもはや通用しない状況という。石油化学企業が赤字転落、「崩壊の瀬戸際」の評も韓国の中央