Photo: 山田洋路 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。「テレビの音、もう少しだけ上げたいんだけど…」集合住宅での暮らしのなかで、そう思う瞬間はありませんか？ 深夜の映画鑑賞は、隣の部屋への音漏れが気になって、ついボリュームを絞ってしまいがち。キッチンで料理をしていると、俳優のセリフがよく聞こえなかったり…。そんな「音の我慢」