8月下旬でも猛暑が続いていたこの日、大泉洋が臨んでいたのは、10月スタートのドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）の撮影現場だった。「この日の東京は37度を超える猛暑でしたが、港区新橋に現れた大泉洋さんは、スーツ姿で撮影に臨んでいました。熱中症対策なのか、とにかく休憩を多めに取りながらの撮影。いつもの大泉さんと違い真面目そうな毅然とした印象でした。眼鏡をかけていたので普段とは異なる雰囲気で、