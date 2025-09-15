女子テニスのSPオープンは14日、ブラジルのサンパウロでシングルス決勝が行われ、19歳のチャンスー・ラコトマンガラジャオナ（フランス）がインドネシア選手に6―3、6―4で勝ってツアー初優勝した。（共同）