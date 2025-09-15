【ソウル共同】韓国外務省は15日、趙顕外相が17、18日に中国を初めて訪問し、王毅外相と17日に会談すると発表した。10月末から韓国南東部慶州で開かれるアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議を契機とした習近平国家主席の訪韓などを巡り協議する。6月の李在明政権発足後初の中韓外相会談となる。北朝鮮を巡る問題のほか、黄海上で中韓の排他的経済水域（EEZ）が重なる「暫定措置水域」に構造物を設置し、韓国が懸念を伝え