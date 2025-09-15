ボクシング元世界王者のリッキー・ハットンさん/Ian Hodgson/PA Images/Getty Images（ＣＮＮ）英国メディアの報道によると、英国のボクサーで元世界王者のリッキー・ハットンさんが死去した。４６歳だった。マンチェスター都市圏警察の報道官はＣＮＮに、「きょう午前６時４５分、市民からの通報で警官がテームサイドのハイドにあるボウレイクル・ロードに出動したところ、４６歳男性の遺体を発見した。現時点では不審な状況では