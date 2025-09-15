2年連続のホームラン50本まであと1本の大谷翔平。全打席をお伝えします。【映像】大谷翔平 この日の全打席敵地でのジャイアンツ戦に1番指名打者で先発出場した大谷。初回の第1打席、空振り三振。第2打席、空振り三振。第3打席、レフトフライ。第4打席、レフトフライ。第5打席、センターフライ。第6打席、センターへのヒット！この日の大谷は6打数1安打。チームは勝利しマジックを10に減らしました。（ANNニュース）