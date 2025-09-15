「陸上・世界選手権・男子マラソン」（１５日、国立競技場）衝撃の決着となった。厳しい残暑の中のサバイバルレースは、シンブ（タンザニア）、ペトロス（ドイツ）の一騎打ちとなってトラック勝負に。先に抜けだしたペトロスが金メダルかと思われたが、直線でシンブが猛追し、並んでゴールテープを切った。２時間９分４８秒の同タイムながらわずかにシンブに軍配が上がった。大会公式インスタグラムは上空から撮影したゴール