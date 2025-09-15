【しまむら】で服選びをするなら、普段からしまむらを愛用するマニアの声を参考にするのが正解かも。そこで今回は、しまむらマニアのインフルエンサーが実際に購入したアイテムをそのリアルな着こなしとともにご紹介。「いい女感演出してくれます」「最強に盛れる！」というインフルエンサーの高評価の声も聞こえてくるアイテムの魅力を、ぜひチェックしてみて。 縦ラインが際立つ細見えデザイン 【しまむら】