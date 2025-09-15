東京世界陸上第3日陸上の世界選手権東京大会第3日が15日に行われ、国立競技場発着のコースで争う男子マラソンは、前代未聞の大激戦となった。優勝争いは2時間9分48秒で同タイム決着。着差ありでアルフォンスフェリックス・シンブ（タンザニア）が金メダルを獲得し、アマナル・ペトロス（ドイツ）が銀メダルだった。残り1キロを切って5人が金メダルを争う大激戦。そこから2人がこぼれ、シンブ、ペトロス、アウアニ（イタリア）