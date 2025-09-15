東京世界陸上第3日陸上の世界選手権東京大会第3日が15日に行われ、国立競技場発着のコースで争った男子マラソンは前代未聞のレースとなった。スタートでは、ヴィンセントキプケモイ・ゲティッチ（ケニア）がまさかのフライング。失格にならず最後まで駆け、2時間13分38秒の22位だった。世界の強豪ランナーが集った42.195キロは出だしから波乱含みだった。2時間3分13秒の自己ベストを持つゲティッチは、明らかに号砲より前にス