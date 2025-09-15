20年間続いた6代目山口組司忍組長時代が、いよいよ最終局面に突入しようとしている。【写真】松山千春だけじゃない“黒い交際”が切れない芸能人たち…組長の誕生日会やゴルフコンペに堂々参加の過去司忍が6代目山口組組長に、高山清司が若頭（2025年6月まで）に就任したのは、20年前の2005年7月。当時、私は連載していた『月刊実話ドキュメント』（現在は休刊）に〈蠢く闇社会の中心地『名古屋発』〉と題する記事を寄稿した。