俳優の山下幸輝が１５日までに自身のＳＮＳを更新。近影を公開した。インスタグラムに「ワンウェイ」とつづり、自身の姿をアップ。鏡越しにデジカメで撮影した姿を披露した。この投稿にファンからは「えぐい鬼かっこいい」「なんか大人っぽいね」「えちょっとえぐい」「可愛すぎーーー」「国宝級横顔イケメン」「かっこよすぎて無理」「ビジュよすぎてむり」「フェイスラインが綺麗」などの声が寄せられている。