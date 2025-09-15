◇ア・リーグヤンキース4―6レッドソックス（2025年9月14日ボストン）ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（33）が14日（日本時間15日）、敵地でのレッドソックス戦に「2番・DH」で先発出場。5回に2試合ぶりの48号を放ち、2年連続4度目のシーズン50本塁打まであと2とした。ジャッジは5回2死走者なしの状況で、ア・リーグ3位の15勝を挙げる左腕クロシェットと対戦。初球の甘く入った外角速球を完璧に捉え、右越えに一発