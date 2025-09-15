ハンセン病とされた男性が殺人罪に問われて死刑となった「菊池事件」で、６３年前に刑が執行された１４日、男性の追悼集会が熊本市で開かれた。事件を題材にした映画を制作した熊本県合志市出身の中山節夫監督や元入所者らが出席し、偏見の解消や再審請求審への思いを語った。集会は、再審開始決定を目指して協議を続けている弁護団と、市民らでつくる国民的再審請求人団が主催。冒頭、支援者や弁護士らが黙とうをささげた。