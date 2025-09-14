とちぎテレビ 宇都宮南警察署は１３日、酒気帯び運転の疑いで６０歳の中学校教諭の女を現行犯で逮捕しました。 酒気帯び運転の疑いで逮捕されたのは宇都宮市西川田南２丁目の地方公務員で中学校教諭の角田美規容疑者６０歳です。 警察によりますと角田容疑者は１３日昼前宇都宮市春日町の市道で酒気を帯びて乗用車を運転した疑いが持たれています。 警察によりますと電柱に車が衝突する単独事故の音に気付いた近くの住民