とちぎテレビ 地域の防災力を高めようと連携を確認する、自主防災訓練が１４日、上三川町の自治会で開かれました。 訓練が行われたのは上三川町石田地区です。 住民や消防署員のほか星野光利町長も駆けつけて、およそ１２０人で行われました。 川の水があふれて住宅に浸水する被害が、過去１０年で３回ほど発生しているこの地域では「自分たちの地域は自分たちで守る」をスローガンに過去の経験を教訓にして毎年、