サッカーのアジアクラブNo.1を決めるアジア・チャンピオンズ・リーグ・エリート（ACLE）は25〜26年シーズンが15日に開幕し、クラブとして初参戦のFC町田ゼルビアは16日にホーム町田GIONスタジアムで1次リーグ初戦FCソウル戦に臨む。この日は東京都町田市の三輪緑山ベースで全体練習を行い、冒頭15分間を報道陣に公開した。黒田剛監督が円陣で選手たちを鼓舞してから練習がスタート。選手たちは、スポンサーロゴ表記がないACL仕