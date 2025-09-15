◆米大リーグレッドソックス６―４ヤンキース（１４日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手が１４日（日本時間１５日）、本拠のヤンキース戦に「６番・ＤＨ」で３打数２安打１打点。５試合ぶりのマルチ安打に４試合ぶりの打点を挙げた。打率は２割３分６厘。レッドソックスが５連打で３点を先行した１回無死二、三塁。吉田はカウント１―２と追い込まれながら外角カーブにバ