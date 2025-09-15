阪神・近本光司外野手（30）が15日、中日戦（甲子園）の試合前練習に姿を現し、屋外でのウオーミングアップを行った。近本は13日巨人戦（東京ドーム）で左前腕に死球を受け、途中交代。その後、病院で診察を受け、打撲と診断されていた。14日中日戦は、ベンチ入りメンバーを外れていた。