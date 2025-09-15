◆サンフランシスコ・ジャイアンツ2−10ロサンゼルス・ドジャース14日（日本時間15日午前5時5分試合開始、オラクルパーク）メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは14日（日本時間15日）、敵地オラクルパークでジャイアンツと対戦し、大谷翔平選手（31）は「1番DH」で先発出場。自己最多となるシーズン135得点目をマークした。第1、第2打席は空振り三振、第3、第4打席はレフトフライ、第5打席はセンターフライに倒れていた大谷は、9