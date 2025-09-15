１４日、２０２５年中国国際サービス貿易交易会が開かれた北京市石景山区の首鋼園。（北京＝新華社記者／徐欽）【新華社北京9月15日】中国北京市で開かれていた「2025年中国国際サービス貿易交易会」が14日、5日間の日程を終え閉幕した。１４日、２０２５年中国国際サービス貿易交易会のプレスセンター。（北京＝新華社記者／徐欽）１４日、２０２５年中国国際サービス貿易交易会が開かれた北京市石景山区の首鋼園。（北京