ミッフィー誕生70周年を記念した「ミッフィーステーショナリー」が、9月16日（火）から、全国の郵便局一部店頭および｢郵便局のネットショップ」で発売される。【写真】かわいすぎる！「ミッフィーステーショナリー」一覧■キュートなフルーツ柄！今回登場する「ミッフィーステーショナリー」は、ミッフィーのやさしく、かわいい世界観で統一されたデザインのアイテム6種を展開する。ラインナップは、透明感のあるミッフィ