¢¡Î¦¾åÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê15Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡ËÂç²ñ3ÆüÌÜ¤ÎÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½é½Ð¾ì¤Î¶áÆ£Î¼ÂÀ¡Ê»°É©½Å¹©¡Ë¡áÄ¹ºê¸©Åç¸¶»Ô½Ð¿È¡á¤¬2»þ´Ö10Ê¬53ÉÃ¤Î11°Ì¤ÇÆüËÜÀª¥È¥Ã¥×¤ÈÂç·òÆ®¤·¤¿¡£30¥­¥í²á¤®¤Ë°ìÅÙ¤ÏÀèÆ¬½¸ÃÄ¤«¤éÃÙ¤ì¤ë¤â¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åª³Î¤Ê¥³¡¼¥¹¼è¤ê¤â¸«¤»¤ë¤Ê¤É2ÅÙÌÜ¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÎäÀÅ¤Ê?Ç®Áö?¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£¶áÆ£¤Ï¡Ö¤â¤¦20¥­¥í¤°¤é¤¤¤«¤é¤º¤Ã¤ÈµÓ¤Ï¤­¤Ä¤¯¤Æ¡¢¤Ç¤âËÜÅö¤Ë²¿²ó¤â¡ÊÀèÆ¬¤«¤é¡ËÎ¥¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê