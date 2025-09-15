ごみ清掃員としても働くお笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一（49）が15日、自身のXを更新。分別の分かりやすい“判断基準”を指南した。滝沢は「複合素材のバインダーは可燃ごみで大丈夫です！」とごみ袋に入ったバインダーの写真を投稿。金具もあり可燃か不燃か迷うところだか「多くの自治体は9割ルールというものがあり、その素材の大部分が燃える素材であれば、金属などの燃えない素材が少し付いていても可燃で出して