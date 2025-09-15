「大相撲秋場所・２日目」（１５日、両国国技館）西序ノ口１２枚目の森麗（モリウララ、３８）＝大嶽＝が琴寺尾（佐渡ケ嶽）と対戦。頭から当たるもずるずる後退し、一方的に押し出された。「自分の感覚で行けましたが…」と声を振り絞った。高知競馬で１１３連敗し、負け続けてもひたむきに走り大ブームを起こした競走馬ハルウララが９日に死んだ。自身は序ノ口デビュー場所から３８場所連続で負け越しが続き、ハルウララに