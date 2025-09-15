陸上の世界選手権３日目（１５日）、東京・国立競技場で行われた男子マラソンは?大波乱?が起きた。残暑が厳しい中で行われたレースは、まさかのフライングでスタートがやり直し。仕切り直しで号砲が鳴るも、優勝候補のヴィンセント・キプケモイ・ゲティッチ（ケニア）が２５キロ付近で腹部を押さえるしぐさを見せて急失速。その他の有力選手も複数脱落した中で、終盤はアルフォンスフェリクス・シンブ（タンザニア）とアマナ