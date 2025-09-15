◆欧州男子プロゴルフツアーＢＭＷ欧州プロ選手権最終日（１４日、英国ウェントワースＣ＝７２６７ヤード、パー７２）最終ラウンドが行われ、２０位で出た松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は６バーディー、１ボギーの６７をマークし、通算１３アンダーの１３位で終えた。３１位から出た桂川有人（国際スポーツ振興協会）は７２で回り、７アンダーで５４位だった。アレックス・ノレン（スウェーデン）が、通算１９アンダーで並んだ