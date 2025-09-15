◆ブンデスリーガ▽第３節ボルシアＭＧ０―４ブレーメン（１４日、ボルシア・パルク）ドイツ１部ブレーメンの日本代表ＤＦ菅原由勢は敵地ボルシアＭＧ戦に先発で出場すると、移籍後初アシストを記録した。先発で出場したＧＫ長田澪はクリーンシートを達成し、４―０で快勝した。日本代表の米国遠征から帰還した菅原は右サイドバックで先発。すると０―０の前半１５分、右サイドでボールを受けてななめ左前のＦＷサミュエル