9月になってもまだまだ暑い！キッチンに長く立つのがつらい日は、レンジひとつで作れる簡単おかずが頼もしい。鶏むね肉にからむのは、香り豊かなねぎ塩だれ。ジューシーなズッキーニと合わせれば、食欲そそる一皿があっという間に完成します。『レンチンねぎ塩チキン』のレシピ材料（2〜3人分）鶏胸肉……1枚（約250g） ズッキーニ……1本（約200g） ねぎ……1/2本（約40g） 〈ねぎ塩だれ〉しょうがのみじん切り……1/2かけ分