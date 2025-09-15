１４日、会談に先立ち記念撮影に応じる中国の何立峰（か・りつほう）共産党中央政治局委員・国務院副総理（左）と米国のベセント財務長官。（マドリード＝新華社記者／邢広利）【新華社マドリード9月15日】中米両国の代表団は14日、スペインのマドリードで経済・貿易問題について会談した。