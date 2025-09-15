石破首相の辞任表明で、動き出した“ポスト石破”レース。戦いの軸とみられている、高市早苗氏と小泉進次郎氏は前回、自民党の総裁選挙で石破氏と接戦を繰り広げました。次の首相の有力な候補となるのは誰か…。それぞれの“意外な作戦”が見えてきました。【真相報道バンキシャ！】◇13日、雨がぱらつく夏祭り会場。バンキシャ！「茂木さんです。茂木さんが栃木市のお祭り会場へやってきました」“ポスト石破”をめぐる