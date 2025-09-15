11日、東京都内を襲った災害級の大雨。バンキシャ！が入手した映像では、フロントガラスに雨が激しく打ち付け、視界が真っ白く遮られている様子が映っていました。このすぐ近くでは、突風によりコンテナが横転。下敷きになった男性が亡くなりました。あのとき、何が起きていたのか、複数の映像を分析しました。【真相報道バンキシャ！】◇11日に撮影された映像の場所は、コンテナが集積されている東京・大田区の令和島。午後3