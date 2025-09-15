アメリカのルビオ国務長官が、仲介国としてガザ地区の停戦交渉などを協議するため、イスラエルを訪問しました。【映像】黒煙が上がるガザ市ルビオ国務長官は14日、イスラエルに到着し、ネタニヤフ首相とエルサレムの旧市街にある「嘆きの壁」を視察しました。イスラエルメディアは、両者が15日にも会談すると伝えています。会談では、停滞しているガザ地区の停戦交渉やイスラエルによるカタールへの空爆などについて議論す