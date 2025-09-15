14日深夜、東京・江戸川区で住宅6軒が焼ける火事があり、ポンプ車など40台が出動しました。【映像】現場の様子午後10時半ごろ、江戸川区鹿骨で「家が燃えている」と119番通報がありました。警視庁などによりますと、2階建て住宅の2階部分から出火しました。現場は住宅密集地で周辺に燃え広がり、ポンプ車など40台が出動して火は、約2時間半後にほぼ消し止められましたが、住宅6軒、約140平方メートルが焼けました。この火