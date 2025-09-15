＜大相撲九月場所＞◇初日◇14日◇東京・両国国技館【映像】館内がどよめいた衝撃結末あばら薄っすらの細マッチョ力士が体重3倍、139.5キロ差となる超巨漢との対決で衝撃白星。劇的な結末に館内が大きくどよめいた。それは三段目筆頭・山藤（出羽海）と三段目筆頭・安芸乃山（高田川）の取組だった。山藤は身長181.6センチ、体重74.2キロとスリムで筋骨隆々な肉体が注目を集める力士だ。今年の春場所では自己最高位の幕下五十