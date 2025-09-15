■東京2025世界陸上競技選手権大会（15日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手女子棒高跳の予選に日本記録保持者の諸田実咲（26、アットホーム）が登場。同種目では2009年のベルリン大会の近藤高代以来8大会ぶりの日本勢の出場となった。最初の4m25を2本失敗して追い込まれた諸田は3本目でクリア。両手を突き上げて喜んだ。つづく4m45の1本目はタイミングが合わず失敗、2本目、3本目も足がバーに