[9.14 ラ・リーガ第4節 バルセロナ 6-0 バレンシア]バルセロナは14日、ラ・リーガ第4節でバレンシアと対戦し、6-0で圧勝した。攻めてはFWフェルミン・ロペス、FWラフィーニャ、FWロベルト・レバンドフスキが揃って2ゴールをずつを挙げ、守っては被シュート2で完封。カンプ・ノウ改修の影響で試合が行われているエスタディ・ヨハン・クライフの5862人の観衆を前に圧巻の大勝を収めた。開幕3試合をアウェーで戦っていたバルセロ