セルティック所属のFW前田大然が14日、スコットランド・プレミアリーグ第5節のキルマーノック戦で今季初ゴールを記録した。0-0で迎えた後半11分だった。セルティックは左サイドバックのDFマルセロ・サラッチが高い位置を取り、ゴール前にアーリークロスを送り込むと、前田はニアサイドで反応。見事なダイビングヘッドで合わせてゴールに突き刺し、公式戦では8月15日の国内杯2回戦フォルカーク戦(◯4-1)以来、国内リーグ戦では