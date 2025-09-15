[故障者情報]川崎フロンターレは15日、DFジェジエウが左大腿二頭筋肉離れと診断されたと発表した。ジェジエウは今月3日に行われたルヴァンカップ準々決勝第1戦・浦和戦(△1-1)に先発出場。後半36分に途中交代していた。ジェジエウは今季、J1リーグ戦7試合の出場。開幕前の1月24日のトレーニングマッチで左ハムストリング肉離れのケガを負い、開幕から出遅れると、先発復帰を果たした4月6日の第9節・町田戦で再び同箇所を痛め