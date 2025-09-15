「最近、背筋が丸まってきた気がする…」と感じてませんか？実はその姿勢（猫背）こそが、実年齢以上に“おば見え”させてしまう原因の１つ。姿勢が崩れると老け感が増すだけでなく、肩こりや腰痛、疲労感も悪化しがちです。逆に言えば、姿勢を整えるだけで若返り効果は抜群。そこで今回は、１日３分でできる【背筋リセット習慣】をご紹介します。🌼「若作り」と「若見え」の違いとは？“品よく若く”見せるための【大人の