「お菓子をやめれば痩せられる」と分かっていても、つい間食に手が伸びてしまう…。そんな悩みを抱えていたNさん（30代・会社員）が取り組んだのは、“おやつ改革”。チョコやスナックをやめ、ナッツと無糖ドライフルーツに切り替えたところ、５ヶ月で体重−７kg、体脂肪率−５％を達成したそうです。そこで今回は、なぜここまで効果が出たのか、その理由を紹介します。🌼確実に体重を３〜５kg落とすなら！ダイエットを生活