飲み会やSNSで、なぜか女性の友達に囲まれている男性。本人は「ただの友達だから」と言うけれど、心のどこかでモヤっとした経験はありませんか？女友達が多い男性は一見社交的で安心感がありそうですが、実は“本命彼女”を不安にさせる要素を持っているもの。そこで今回は、そんな男性の心理と見極め方を紹介します。女友達の多さは“モテの証明欲”かも女友達が多い男性の中には、「女性に好かれる自分」に価値を置いているタイ