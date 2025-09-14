「妻とはうまくいっていない」「君がいなきゃ生きていけない」不倫関係を続ける男性は、自分を正当化するために巧妙な“言い訳”を並べがち。その言葉を信じてしまうと、時間も心も浪費してしまいます。そこで今回は、不倫男性の常套句をまとめて紹介します。「妻とは冷めきっている」最も多いのがこのフレーズ。でも、「家庭はもう終わってる」「気持ちはない」と言いながら、実際には離婚の手続きを進めていないケースが大半です